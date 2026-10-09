Анжелика Агурбаш рассказала о сильнейших болях после падения

Анжелика Агурбаш рассказала, через какие мучения прошла после серьезной травмы позвоночника. Исполнительница пожаловалась, что боль была настолько сильной, что в какой-то момент она уже не могла ее терпеть и просила врачей пойти на радикальные меры.