Анжелика Агурбаш рассказала о сильнейших болях после падения

Анжелика Агурбаш рассказала, через какие мучения прошла после серьезной травмы позвоночника. Исполнительница пожаловалась, что боль была настолько сильной, что в какой-то момент она уже не могла ее терпеть и просила врачей пойти на радикальные меры.
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