В Польше прокомментировали планы экстремистов по захвату Белоруссии

Огласка планов белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии сделала невозможной их реализацию, но подготовка боевиков в Польше действительно ведется, считает бывший польский судья Томаш Шмидт.
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