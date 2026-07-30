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Ксения Собчак пошутила про Павла Дурова, которого признали террористом и экстремистом

Ксения Собчак пошутила про Павла Дурова, которого признали террористом и экстремистом

Ксения Собчак пошутила про программу донорства спермы основателя Telegram Павла Дурова после того, как в России его включили в перечень террористов и экстремистов.

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