Good morning before CPI? -_- DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll Well, hello everyone! I like the long extension we got and I like the reaction we got from NPOC, so I would like to see a correction to the long NPOC, maybe get the low of the week and go further long.
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