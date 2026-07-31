Украинские генералы начали уходить со службы после отставки Сырского

После того как Александра Сырского отправили в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), сразу несколько украинских генералов приняли решение уйти со службы и посвятить себя научной деятельности.
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