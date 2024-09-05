Warhammer 40,000: Space Marine 2 поднялась на вершину чарта Steam, обогнав Black Myth: Wukong Как стал...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 поднялась на вершину чарта Steam, обогнав Black Myth: WukongКак стало известно, Warhammer 40,000: Space Marine 2 поднялась на вершину чарта продаж в Steam среди платных и бесплатных игр в преддверии скорого релиза и на фоне хороших оценок от критиков.