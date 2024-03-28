Теннисист Медведев пообещал выложиться на 100 процентов в матче с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что постарается выложиться на 100 процентов в полуфинальном матче турнира в Майами против итальянца Янника Синнера, передает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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