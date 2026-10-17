Санкции работают, только в обратную сторону Финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха CREA опубликовал доклад, который трудно читать без улыбки, если вы следите за риторикой Брюсселя последние три года.
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