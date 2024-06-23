Эти признаки укажут, что бензонасос скоро выйдет из строя

Неисправности бензонасоса в машине могут быть связаны как с различного рода поломками, так и с тем, что ресурс детали истощился, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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