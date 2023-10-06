Беременность протекает отлично, но мама не дает спокойно ждать малыша: «Плохое может случиться в любой момент!»— С мамой ходили в торговый центр прогуляться, завернули в детский магазин, – рассказывает двадцативосьмилетняя Раиса.
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