Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Сначала санкции, потом перехватчики»: Зеленский потребовал от Запада новую порцию ограничений против РФ вместо ракет для Patriot

«Сначала санкции, потом перехватчики»: Зеленский потребовал от Запада новую порцию ограничений против РФ вместо ракет для Patriot

Украинский лидер подчеркнул, что США и европейские страны осведомлены о потребностях Киева и располагают необходимым вооружением на своих складах, однако передача техники тормозится из-за отсутствия политического решения.

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