Этим трем знакам стоит сбавить обороты: в феврале их ждут трудности

Им предстоит немало сложностей в последний месяц зимы. Гороскоп 123RF/legion-media.ruГод Зеленой Деревянной Змеи почти для всех представителей зодиакального круга обещает быть удачным и насыщенным на позитивные события.
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