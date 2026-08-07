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Авито Недвижимость запускает премию «Архитекторы сделок» для профессионалов рынка коммерческой недвижимости

Авито Недвижимость запускает премию «Архитекторы сделок» для профессионалов рынка коммерческой недвижимости

Платформа Авито Недвижимость учредила премию для игроков рынка коммерческой недвижимости России. Цель награды — зафиксировать вклад брокеров и агентств в развитие индустрии, отметив тех, кто задает новые стандарты профессиональной работы.

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