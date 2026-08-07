Авито Недвижимость запускает премию «Архитекторы сделок» для профессионалов рынка коммерческой недвижимости

Платформа Авито Недвижимость учредила премию для игроков рынка коммерческой недвижимости России. Цель награды — зафиксировать вклад брокеров и агентств в развитие индустрии, отметив тех, кто задает новые стандарты профессиональной работы.
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