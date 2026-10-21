Карьера Ричарда Рили длилась почти полвека, за которые он принял участие более чем в 400 проектах.Американский актёр Ричард Рили, знакомый зрителям по ролям в криминальной драме Мартина Скорсезе "Казино" и фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", скончался в возрасте 78 лет.