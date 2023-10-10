В МИД Эстонии заявили, что Россия заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль

Канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия якобы заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль, так как подобное развитие событий отвлечет западный мир от помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии