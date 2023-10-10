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В МИД Эстонии заявили, что Россия заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль

В МИД Эстонии заявили, что Россия заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль

Канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия якобы заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль, так как подобное развитие событий отвлечет западный мир от помощи Украине.

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