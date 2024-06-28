Ушёл из жизни актёр Забайкальского краевого драматического театра Эдуард Нуров

Ушёл из жизни актёр, заслуженный деятель искусств Забайкальского края Эдуард Нуров. Директор Забайкальского краевого драматического театра Юрий Пояркин сообщил об этом трагическом событии 28 июня сайту «Культура 75».
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