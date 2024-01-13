Популярный за границей автомеханик назвал 3 вещи, которые нельзя делать со своими автомобилями

Американский автомеханик Скотти Килмер, проработавший в автосервисе на протяжении 55 лет, теперь владеет собственным и очень популярным YouTube-каналом, в котором делится с подписчиками своими мыслями по поводу многих автомобильных вопросов.
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