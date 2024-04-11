В Москве мошенник украл деньги редактора «Ёжика в тумане», но решил их вернуть

Мошенник обманул 87-летнюю ветерана киностудии «Союзмультфильм».В Москве мошенник решил обмануть 87-летнюю пенсионерку — ветерана киностудии «Союзмультфильм», которая была редактором известных советских мультфильмов «Ёжик в тумане», «Варежка», «Крокодил Гена» и других.
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