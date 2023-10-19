Сечин: Экспорт газа из России в КНР обновит исторический максимум

Ответственный секретарь комиссии при российском президенте по делам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил, что экспорт российского газа в Китай в этом году обновит исторический максимум.
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