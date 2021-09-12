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Время перемен: чем может обернуться переезд на ПМЖ из Нью-Йорка во Флориду

Время перемен: чем может обернуться переезд на ПМЖ из Нью-Йорка во Флориду

Мы вписались в первую же подвернувшуюся авантюру.В августе 2015 года, то есть, ровно 6 лет назад, мы сидели с женой в аттике старого дома в бруклинском Сигейте и размышляли о том, что надо куда-то из этого аттика и из этого Бруклина срочно свалить.

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