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Исследование: 42% соискателей в России ценят возможность работать по гибкому графику

Исследование: 42% соискателей в России ценят возможность работать по гибкому графику

Специалисты сервиса по подбору персонала поделились основными тенденциями на рынке труда. По данным «АБН24», в начале 2025 года активность соискателей выросла на 19%, что говорит о быстром развитии сферы трудоустройства.

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