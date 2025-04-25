Исследование: 42% соискателей в России ценят возможность работать по гибкому графику

Специалисты сервиса по подбору персонала поделились основными тенденциями на рынке труда. По данным «АБН24», в начале 2025 года активность соискателей выросла на 19%, что говорит о быстром развитии сферы трудоустройства.
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