Дети-инвалиды смогут получить специальное питание в Петербурге бесплатно

На заседании Законодательного собрания в Петербурге депутаты рассмотрели поправку в Социальный кодекс, согласно которой дети-инвалиды с белково-энергетической недостаточностью смогут получить бесплатное питание.
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