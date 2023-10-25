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Дети-инвалиды смогут получить специальное питание в Петербурге бесплатно

Дети-инвалиды смогут получить специальное питание в Петербурге бесплатно

На заседании Законодательного собрания в Петербурге депутаты рассмотрели поправку в Социальный кодекс, согласно которой дети-инвалиды с белково-энергетической недостаточностью смогут получить бесплатное питание.

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