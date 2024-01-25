Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад, высказываясь о якобы планах нападения России на НАТО, пытается запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом и надеется заставить российское руководство отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет.