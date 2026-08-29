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stroimdom21

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Как я ухаживаю за лилейниками после цветения: личный опыт и пошаговая стратегия

Как я ухаживаю за лилейниками после цветения: личный опыт и пошаговая стратегия

Август — особенный месяц для тех, кто выращивает лилейники. Яркое шоу завершилось, лепестки осыпались, и со стороны может показаться, что кусты уходят в спячку до следующей весны.

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