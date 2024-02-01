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Как зародилась жизнь на Земле? Атмосферная дымка могла быть ключом к успеху

Недавнее исследование показало, как органические туманы, существовавшие на Земле между первоначальным формированием планеты и 500 миллионами лет спустя, также известные как Гадейский геологический эон, могли содержать необходимые блоки для жизни.

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