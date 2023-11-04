В Татарстане по нацпроекту планируют построить шесть поликлиник

В рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане планируют построить шесть поликлиник, четыре центра врача общей практики и 58 фельдшерско-акушерских пунктов.
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