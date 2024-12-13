Спорный план замораживания Арктики может грозить «серьезными непредвиденными последствиями»

Глубоко в канадской Арктике ученые и предприниматели, несмотря на минусовые температуры, сильные ветры и штормы, бурят отверстия в морском льду, выкачивают морскую воду снизу и замораживают ее на поверхности.
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