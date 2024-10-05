Валентина Лаврик: Уважаемые педагоги!. Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя!

Уважаемые педагоги!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя!Наша профессия всегда была и будет опорой общества: именно учитель ведет за руку ребенка в мир знаний, учит самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свои поступки.