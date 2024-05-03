Расчеты «Градов» разгромили врага под покровом ночи вблизи границы РФ

Расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы разгромили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу киевских формирований в граничащем с Белгородской областью районе Украины, сообщает Минобороны России.
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