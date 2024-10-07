Путин принял важнейшее решение о детях и элите

TB

Tatyana Boyko

Ни в коем случае не вестись на Qr- коды, нас затягивают медленно, но с упорством. Что разве Путин не видит? Все прекрасно видит и хочет этого, чтобы подчинялись беспрекословно, не имея своего мнения. Да и какое может у цифрового человека, ой простите, это уже не человек, а «цифра», будет какое то мнение? Никакого! Всем надо понимать, к чему это ведет и почему от этой цели не отстают. Пока просят, а там нетзвестно, что будет. Пообещают что-нибудь и ведь согласятся продажные, ой как их много!