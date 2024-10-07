Главные новости недели «Прогрев на заморозку» боевых действий после крупного успеха нашей армии в украинском конфликте, ракетный ответ Ирана Израилю, вызвавший массу вопросов, разговоры о важном в детских садах и новые меры по борьбе с нелегальной миграцией — вот об этих событиях прошедшей недели и поговорим.
Путин принял важнейшее решение о детях и элите
Комментарии
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Eduard
Воинство было и есть первая обязаность мужчин,даже если смерть! Смерть она нас и так ждет!
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4 час.
Eduard
И что? Жуликов будут быстрее ловить.И это лучще,чем Израиль взрывчатые вещества всюду прячет в технике!
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4 час.
TB
Tatyana Boyko
Ни в коем случае не вестись на Qr- коды, нас затягивают медленно, но с упорством. Что разве Путин не видит? Все прекрасно видит и хочет этого, чтобы подчинялись беспрекословно, не имея своего мнения. Да и какое может у цифрового человека, ой простите, это уже не человек, а «цифра», будет какое то мнение? Никакого! Всем надо понимать, к чему это ведет и почему от этой цели не отстают. Пока просят, а там нетзвестно, что будет. Пообещают что-нибудь и ведь согласятся продажные, ой как их много!
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2 час.
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