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Бермудес заявил, что не боится угроз Зеленского по поводу парада Победы в Москве

Бермудес заявил, что не боится угроз Зеленского по поводу парада Победы в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что зарубежные политики не боятся находиться в Москве и принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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