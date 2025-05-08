Бермудес заявил, что не боится угроз Зеленского по поводу парада Победы в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что зарубежные политики не боятся находиться в Москве и принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии