БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Бахмут: ВСУ нечем ответить на 30 российских атак в сутки

Битва за Бахмут: ВСУ нечем ответить на 30 российских атак в сутки

Укровермахт утратил инициативу, растерял личный состав и боеприпасы Константин Ольшанский На фото: украинские военнослужащие (Фото: AP Photo/LIBKOS/TASS) На отдельных участках в окрестностях Бахмута — бои с переменным успехом.

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