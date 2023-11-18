Битва за Бахмут: ВСУ нечем ответить на 30 российских атак в сутки

Укровермахт утратил инициативу, растерял личный состав и боеприпасы Константин Ольшанский На фото: украинские военнослужащие (Фото: AP Photo/LIBKOS/TASS) На отдельных участках в окрестностях Бахмута — бои с переменным успехом.
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