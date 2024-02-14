Один человек погиб, 9 пострадали в результате стрельбы на чемпионском параде «Чифс» в Канзас-Сити

По завершении парада в честь победы «Чифс» в Супербоуле в Канзас-Сити разразилась стрельба. Как сообщила полиция города, один человек погиб, трое находятся в критическом состоянии, пятеро — в тяжелом состоянии.
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