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Лавров: на Украине остались менее половины иностранных наемников

Лавров: на Украине остались менее половины иностранных наемников

Украина растеряла больше половины наемных бойцов. Многие из них погибли, заявил на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня» министр иностранных дел Сергей Лавров.

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