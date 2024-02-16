Лавров: на Украине остались менее половины иностранных наемников

Украина растеряла больше половины наемных бойцов. Многие из них погибли, заявил на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня» министр иностранных дел Сергей Лавров.
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