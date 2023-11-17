Песков рассказал, каким должен быть следующий президент РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на участие Владимира Путина в предстоящих выборах Он подчеркнул, что верит в его победу, хотя сам президент еще не сделал официального заявления на этот счет.
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