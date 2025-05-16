Этот клоун тоже "пидтрымувал укруину" за деньги USAid, а теперь орёт, как он любит Россию (бесплатно, бгг).
Стул Зеленского
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Этот клоун тоже "пидтрымувал укруину" за деньги USAid, а теперь орёт, как он любит Россию (бесплатно, бгг).
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