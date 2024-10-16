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Должно помочь: банки могут запустить сервис «второй руки»

Должно помочь: банки могут запустить сервис «второй руки»

В России разрабатывают новый инструмент защиты пенсионеров от мошенников. Как пишут «Известия», уже этой осенью в банках может появиться «сервис второй руки» — клиенты смогут согласовывать денежные переводы с родственниками и доверенными лицами.

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