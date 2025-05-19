Штрафы за прогулки детей после комендантского часа: что нужно знать родителям Ирина ВальковаВ России многие регионы установили строгие правила, регулирующие время пребывания несовершеннолетних в общественных местах после определённого часа — так называемый комендантский час.
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