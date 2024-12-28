«Мы попали в осиное гнездо»: бои на Курщине настолько тяжелые, что ВСУ не рискуют забирать своих погибших

Принадлежащее семье бывшего офицера советских и российских спецслужб, затем крупного предпринимателя из девяностых, чиновника и сенатора, а ныне британского барона Александра Лебедева британское издание The Independent также пишет о тяжелом положении частей ВСУ на Курщине.