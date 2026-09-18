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Новости Брянска

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Жуковский суд обязал екатеринбурженку вернуть 1,9 млн рублей

Жуковский суд обязал екатеринбурженку вернуть 1,9 млн рублей

Мужчина перевёл мошенникам через WhatsApp 1,88 млн рублей, суд обязал получательницу вернуть всю сумму.

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