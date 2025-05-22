MrBeast стал самым молодым миллиардером благодаря YouTube

https://www.ixbt.com/news/2025/05/22/mrbeast-stal-samym-molo. Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, достиг статуса миллиардера в 27 лет, став самым молодым self-made (добившимся успеха, богатства и славы своими собственными силами) миллиардером в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии