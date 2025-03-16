В Израиле расследуют потерю секретных документов

Департамент информационной безопасности Армии обороны Израиля в настоящее время расследует инцидент, в результате которого бригадный генерал в отставке потерял секретные военные документы, 16 марта сообщает The Jerusalem Post.
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