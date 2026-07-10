ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества с криптовалютами

Специалисты ВТБ выявили изменение подходов злоумышленников в сфере инвестиционного мошенничества. Если ранее основными инструментами обмана были проекты в стиле "финансовых пирамид", то в 2024 году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам.
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