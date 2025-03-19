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Военкор Коц: удар ВСУ по Кубани стал ответом на договоренности Путина и Трампа

Военкор Коц: удар ВСУ по Кубани стал ответом на договоренности Путина и Трампа

Удар украинских войск по нефтебазе в Краснодарском крае стал их ответом на предварительные договоренности российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа о перемирии.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну и вот вам ответ, чего стоят эти переговоры. Путин отдал приказ перестать наносить удары по энергообьектам Украины. В ответ-удары по территгрии России укро-террористами. Ну и как теперь договариваться. Что-то р5акции Трампа на эти удары нет. И не будет. Трамп само-пиарщик, а не миротворец. Цолько глупец верит в его заверения о желании принести мир на Украину. Только полное уничтожение ВСУ  может принести покой этой стране.
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