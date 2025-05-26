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Царьград

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F-16 вступают в бой: Украина использует западные истребители против дронов

F-16 вступают в бой: Украина использует западные истребители против дронов

Украина применяет истребители F-16 для противодействия русским дронам, сообщает The Economist. Вертолёты и беспилотники также задействованы, но перспективы защиты от баллистических угроз остаются мрачными.

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