Первый случай оспы обезьян в Сьерра-Леоне: подтверждено заражение 27-летнего мужчин

В Сьерра-Леоне зафиксирован первый случай оспы обезьян у 27-летнего жителя западной части страны. Это вирусное заболевание, опасное для людей с ослабленным иммунитетом, вызывает лихорадку и сыпь, которая проходит за 14-21 день.