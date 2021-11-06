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Жарим говядину как принято у пастухов в Альпах. Даже из недорого мяса получается сочно

Жарим говядину как принято у пастухов в Альпах. Даже из недорого мяса получается сочно

Самый бюджетный отруб говядины можно с легкостью превратить в по-настоящему изысканное, надолго запоминающееся блюдо.

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ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
дешевая ,нежная! недорогая говядина))) вы в своем уме
Владимир
https://www.youtube.com/watch?v=rMe1f0wK6VA
ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
жадина -говядина,))))

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