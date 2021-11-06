Жарим говядину как принято у пастухов в Альпах. Даже из недорого мяса получается сочно

Steak LoversКулинарияЖарим говядину как принято у пастухов в Альпах. Даже из недорого мяса получается сочно Самый бюджетный отруб говядины можно с легкостью превратить в по-настоящему изысканное, надолго запоминающееся блюдо.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕдешевая ,нежная! недорогая говядина))) вы в своем умеВладимирhttps://www.youtube.com/watch?v=rMe1f0wK6VAЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕжадина -говядина,))))Комментировать
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