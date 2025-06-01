Эксперт дал советы по выбору летнего аромата парфюма

Летний аромат должен быть легким, свежим и ненавязчивым. В жаркие дни духи не должны перегружать обоняние, особенно в общественных местах или переполненном транспорте, рассказал «Известиям» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин 1 июня.