Эксперт дал советы по выбору летнего аромата парфюма

Летний аромат должен быть легким, свежим и ненавязчивым. В жаркие дни духи не должны перегружать обоняние, особенно в общественных местах или переполненном транспорте, рассказал «Известиям» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин 1 июня.
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