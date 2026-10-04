Экс-премьер Польши Миллер призвал молодых украинцев вернуться на родину и воевать

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил в эфире телеканала Polsat, что молодые украинцы должны вернуться из Польши на родину, чтобы выплеснуть энергию на фронте.
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