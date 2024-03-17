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Депутат Госдумы: Замалчивается крах первой Русской весны, когда Ельцин предал Крым

Депутат Госдумы: Замалчивается крах первой Русской весны, когда Ельцин предал Крым

Политнавигатор Верхушка украинских националистов соглашалась отдать Крым еще в 1991 – но Ельцин даже не заикнулся Власти Украины были готовы вернуть Крым России еще в 1991 году, но, вопреки бытующей легенде, Борис Ельцин даже не затрагивал тему принадлежности полуострова в Беловежской пуще.

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Комментарии
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Алексей Тарасов
Не забывайте! Все началось с лысого пи... са! Это именно он не дал добить бандеровцев Судоплатову? Это именно эта гнида амнестировала осиживавшим срока бандеровцев! И именно эта мразь запретила кгб отслеживать и карать партократов и чиновников! А все последующее, всего лишь следствте!
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3 час.
Виктор Полуэктов
Что до Ельцина, то -  не в запоях было дело. Там всё программнее.
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2 час.
Sergej Masur
👍👍👍👍👍👍
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2 час.

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