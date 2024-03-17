Депутат Госдумы: Замалчивается крах первой Русской весны, когда Ельцин предал Крым

Алексей Тарасов

Не забывайте! Все началось с лысого пи... са! Это именно он не дал добить бандеровцев Судоплатову? Это именно эта гнида амнестировала осиживавшим срока бандеровцев! И именно эта мразь запретила кгб отслеживать и карать партократов и чиновников! А все последующее, всего лишь следствте!